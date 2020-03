Mundo

Iémem: Partes em conflito apoiam cessar-fogo

As partes em conflito no Iémen dizem apoiar o apelo da ONU para um cessar-fogo geral face à propagação mundial do novo coronavírus, quando o país já enfrenta a mais grave crise humanitária do mundo.

Fotografia: DR

A guerra no Iémen opõe, há mais de cinco anos, os rebeldes Huthis apoiados pelo Irão às forças leais ao Governo reconhecido pela comunidade internacional, que conta com a ajuda de uma coligação militar internacional dirigida pela Arábia Saudita.

“A situação política, económica e sanitária no Iémen exige que a violência seja suspensa e que nos juntemos aos esforços internacionais e humanitários para preservar a vida dos cidadãos”, declarou o Governo iemenita num comunicado, saudando o apelo da ONU.

Na segunda-feira, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou um apelo “a um cessar-fogo imediato em todo o mundo” para salvar os civis da “fúria” do novo coronavírus.

“A coligação militar apoia a decisão do Governo iemenita de aceitar (este) apelo”, disse o porta-voz da coligação, Turki al-Maliki, citado pela agência oficial saudita SPA. Os Huthis declararam-se “abertos a todos os esforços e iniciativas”.

Num comunicado, um responsável político do movimento, Mehdi al-Machat, apelou “à calma completa e real, para criar confiança e uma atmosfera propícia ao sucesso de uma solução política abrangente”.

Contrariamente à Síria ou à Líbia, o Iémen não registou ainda qualquer caso de infecção do novo coronavírus, mas as Organizações Não- Governamentais temem uma catástrofe se a pandemia atingir o país, onde mais de três milhões de pessoas vivem amontoadas em campos de deslocados.

A guerra causou dezenas de milhares de mortos, sobretudo civis, segundo diversas ONG e mais de dois terços da população precisa de ajuda humanitária, calcula a ONU.

Ameaçado pela fome, o país é regularmente atingido por epidemias, de dengue ou de cólera, por exemplo, devido a um sistema de saúde muito degradado e à escassez de água potável.