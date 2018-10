Iémen pede apoio internacional

MPLA realiza conferências provinciais extraordinárias

O secretariado do Bureau Político do MPLA apreciou ontem questões relacionadas à nova metodologia de acompanhamento do trabalho do Partido nos organismos intermédios e de base, bem como à realização das conferências extraordinárias nas províncias do Bié, do Cunene, do Huambo, da Huíla, da Lunda-Sul e do Zaire.