Mundo

If no news, send fake news

Osvaldo Gonçalves

Quando se fala no assunto, o que mais se ouve é que se trata de uma prática muito antiga e que a expressão inglesa é usada desde o fim do século XIX, embora se tenha popularizado com o advento das redes sociais.

Fotografia: DR

Políticos e seus assessores de imprensa são os mais citados e há um verdadeiro confronto entre partidos e até países, com acusações de parte a parte, que vão muito além das disputas ideológicas, chegando-se mesmo a falar em campanhas sistemáticas, patrocinadas por alguns Governos para desacreditar outros, com recurso à espionagem e a métodos e ferramentas de inteligência e contra-inteligência muito à frente dos usados durante a Guerra Fria.

Como a quererem desculpar-se desse tipo de conduta, muitos partidos, sobretudo, quando estão no Governo, apressam-se a espalhar fake news que resultam em tragédia, quando não são eles a criar factos e a envolverem nomes conhecidos do público e áreas sensíveis, como o desporto, a cultura e até a saúde.

As notícias falsas e a Covid-19

É o que se passa agora com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com os Estados Unidos da América, o Brasil e agora a União Europeia a acusarem a Rússia e a China de promoverem campanhas de desinformação para tentarem “minar o debate democrático”.

“Alguns terceiros países, nomeadamente a Rússia e a China, lançaram (...) campanhas de desinformação sobre a Covid-19 na UE e em todo o mundo, para minar o debate democrático, exacerbar a polarização da sociedade e melhorar a sua própria imagem”, refere um documento da UE, citado pela agência France Press.

Pelo meio, está a Organização Mundial da Saúde (OMS), acusada por Donald Trump de estar sob “controlo total” da China, país onde teve origem esta pandemia. Os EUA já cortaram com a instituição, a quem retiraram todo o financiamento.

Os EUA eram o maior financiador da entidade com um valor estimado em 450 milhões de dólares por ano, o equivalente a 15 por cento do seu orçamento total. A China contribuía até agora com cerca de 40 milhões. Jair Bolsonaro ameaçou que o Brasil pode seguir o caminho dos Estados Unidos.

A ONU apela à solidariedade e a um esforço “maciço” e combinado de todos os países para combater a pandemia da Covid-19, pois, “a maioria da população mundial permanece susceptível a esse vírus”.

No mesmo barco são metidas as plataformas das redes sociais que, na óptica de Bruxelas, “devem fazer mais para promover informações precisas sobre o vírus e limitar o conteúdo falso ou enganador”.

(* Se não houver notícias, envie notícias falsas)

Liberdade

de Expressão?

No meio de toda esta discussão, há quem coloque as notícias falsas no rol da liberdade de expressão, levantando dúvidas sobre quem deve avaliar a veracidade das informações. Afinal, quem decidirá o que é falso e o que é verdadeiro?

O mais agravante é que nalguns países o Judiciário e o Legislativo se mostram permeáveis ao Executivo. Politizados ou corrompidos, homens que se deveriam posicionar do lado da Lei, entram em debates em que a linguagem usada é de difícil entendimento pelo cidadão comum.

A impressão com que se fica é que apenas quando são tocados de alguma forma pelas fake news, sobretudo, na altura em que se parte para o discurso de ódio e são feitas ameaças à sua integridade física ou das suas famílias, juízes e parlamentares acabam por se manifestar.

Uma vez que os fazedores de fake news actuam cada vez mais em outros tipos de delito, a sua forma de actuação, até agora vista apenas como crimes menores, enquadrados no âmbito do Direito Civil, ou até mesmo de fórum criminal, como a injúria e a difamação, torna-se clara a sua migração para o cometimento de actos graves, previstos e puníveis pelo Direito Penal.

Espera-se que, antes disso, o ordenamento jurídico dos vários países e os agentes da ordem estejam preparados para combater esse mal.

Métodos científicos

O facto de a imprensa internacional ter passado a usar com mais frequência o termo fake news desde a campanha para as eleições presidenciais nos EUA, que terminaram com a vitória de Donald Trump, e de ter sido ele o primeiro a usá-lo com veemência, leva muitos dos seus apoiantes a afastá-lo de qualquer armação nesse sentido.

Apanhada na contramão, a população mundial demora a reagir. Hesita entre aceitar o que ouve e lê e confirmar todos os factos, o que nem sempre é possível, até porque as fake news são produzidas por pessoas experientes e formadas. Além de especialistas em comunicação social e noutras áreas das ciências humanas e política, a divulgação de notícias falsas envolve hoje gente com outras valências, nomeadamente em informática.

Empresas são criadas com esse fim e os seus mentores agem no mercado como pessoas de bem. Têm as contas em dia e, tal como os lobbistas, frequentam ambientes requintados, têm óptimos relacionamentos e não se inibem nem se coíbem quando recebem ou dão palmadinhas nas costas.

As notícias falsas são divulgadas seguindo métodos científicos e a prévia avaliação das condições que levam à sua rápida disseminação, seja através do convencimento da população, que acaba por participar na fraude mesmo sem querer, seja pelo uso de combinações matemáticas.

Stephen Bates intitulou o seu livro, lançado em 1985, de “If No News, Send Rumors – Anedoctes of American Journalism” (Se não houver notícias, envie rumores – anedotas sobre o jornalismo americano, em tradução literal). Acreditamos que, nos dias de hoje, ele mudaria o título ou acrescentaria um parágrafo: “If No News, Send Fake News”.