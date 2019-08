Mundo

Iglesias de novo disponível para coligação com socialistas

O líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, disse ontem que se o PSOE repetir a proposta que apresentou em Julho, para um Governo de coligação para Espanha, aceitará negociar e chegar a um acordo, “numa questão de horas”.

Líder do Unidas Podemos insiste no Governo de união

No início de Julho, a direcção do Partido Socialista Espanhol (PSOE), no poder, apresentou ao Podemos uma proposta para trabalhar em conjunto um pacto programático para um Governo de coligação, em que a formação de esquerda liderada por Pablo Iglesias teria direito a nomear membros para postos intermédios da administração, mas não no Conselho de Ministros.

O Podemos rejeitou a ideia e, no final de Julho, apresentou uma contraproposta em que reclamava uma vice-presidência e a presença do partido em três Ministérios, numa solução rejeitada dias depois pelo líder do PSOE, Pedro Sánchez, por a considerar “inviável”, convidando Iglesias a formular “outras fórmulas”.

Em 25 de Julho, o Parlamento espanhol chumbou, pela segunda vez numa semana, a recondução como Primeiro-Ministro de Pedro Sánchez, que tem até Setembro para fazer uma nova tentativa, para evitar eleições antecipadas. Numa entrevista à Rádio Cadena Ser, Pablo Iglesias disse ontem que o seu partido está disponível para voltar a olhar com atenção para a proposta socialista apresentada em Julho, desde que o PSOE aceite algumas outras condições que têm sido apresentadas pelo Podemos nas últimas semanas.

Pablo Iglésias diz que é imperativo que exista um Governo de coligação e que se “acabaram as desculpas” para que Sánchez continue vetar a entrada do Podemos no seu Executivo, mostrando-se receptivo a voltar a negociar e a chegar a um acordo, “numa questão de horas”.

O líder do Podemos considera que Pedro Sánchez revelaria “falta de jeito” político, se no final desta crise política em Espanha conduzisse o país para novas eleições.