Igreja Católica beatifica bispos e monges em Argel

1º de Agosto consolida comando no campeonato

O 1º de Agosto consolidou a liderança no Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, agora com 19 pontos, depois de sair vitorioso da dupla jornada do final de semana, onde o destaque recaiu para o triunfo dos militares sobre os tricolores, por 90-86, no clássico disputado sexta-feira, no Pavilhão Gimnodesportivo da Cidadela.