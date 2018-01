Mundo

Igreja Católica volta a condenar repressão policial

A Igreja Católica na República Democrática do Congo prosseguiu quinta-feira com as críticas ao Governo do Presidente Joseph Kabila ao alertar para a “brutalidade policial”, durante uma missa em Kinshasa, quatro dias depois de uma marcha católica ter sido reprimida.

Cardeal Laurent Monsengwo critica o Governo de Kabila

Fotografia: John Wessels | afp

Oficialmente, foi assinalada a memória dos “mártires” de 4 de Janeiro de 1959, vítimas da administração colonial belga, que havia banido e reprimido uma manifestação popular, um episódio que precipitou a independência em 30 de Junho de 1960.

O cardeal de Kinshasa, Laurent Monsengwo, disse que estes “mártires da independência recordam as mortes de hoje, que sofreram brutalidade policial”. No dia de feriado na RDC, o cardeal falava numa catedral de Notre-Dame do Congo, na presença de vários fiéis congoleses, incluindo dois dos principais opositores do Presidente Kabila, Felix Tshisekedi e Vital Kamerhe. “Isso deve fortalecer-nos na nossa convicção de que este é o começo do fim da ditadura no nosso país, outras acções devem seguir-se muito rapidamente”, disse Kamerhe.