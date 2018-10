Mundo

Ilha do Hawaii desaparece depois do furacão Walaka

Os Estados Unidos perderam uma pequena parte do seu território depois do furacão Walaka ter passado pelo Hawaii e ter apagado do mapa uma das ilhas, a East Island, refere o “The Guardian”.

Fotografia: DR

A remota ilha ficava junto a um recife de coral e estava a ser estudada por cientistas, que confirmaram o desaparecimento deste pedaço de terra depois de analisarem imagens de satélite. “Eu disse uma asneira. Não conseguia acreditar que tinha desaparecido”, afirmou Chip Fletcher, professor de Ciência na Universidade do Hawaii.

Fletcher e colegas estavam a desenvolver uma pesquisa na East Island a partir de vídeos filmados por drones e recolhendo amostras de areia e de corais para tentarem determinar quantos anos teria a ilha e perceber quais as suas perspectivas futuras face às alterações climáticas.

“A ilha tinha provavelmente entre um a dois mil anos e só lá estivemos em Julho, por isso termos perdido esta ilha agora é um azar”, frisa Chip Fletcher. Este foi o vídeo captado pela equipa da Universidade do Hawaii da East Island no mês de Julho.