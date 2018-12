Incentivo ao trabalho infantil deve ser tipificado como crime

Jorge Morais, de 11 anos, vende sacos de plástico no Mercado do Quilómetro 30, em Luanda. Há três semanas que o faz, porque precisa de dinheiro para comprar uma passagem de autocarro a fim de regressar à sua terra natal, a província do Uíge. O rapaz veio para Luanda com uma tia com a finalidade de estudar. Infelizmente, a tia não honrou o compromisso firmado com os pais da criança. Como vive nas imediações do mercado, Jorge Morais descobriu na venda de sacos de plástico a solução para o seu problema, que é regressar ao Uíge, para estar no seio familiar.