Mundo

Imigrantes atravessam a fronteira de Ceuta

Um grupo de mais de 100 imigrantes conseguiu ontem invadir o enclave espanhol de Ceuta, no norte de Marrocos, atravessando a cerca de arame farpado, informaram as autoridades locais às agências.“

Fotografia: Dr

São todos da África subsaariana, a maioria da Guiné Conacri”, afirmou a porta-voz da Delegação do Governo de Ceuta à agência France Press, apontando para 155 o número de imigrantes, enquanto as outras agências remeteram para mais de 100.

À agência EFE, a mesma fonte detalhou que o assalto foi produzido no perímetro fronteiriço, pela zona da Finca Berrocal, às 7h20 locais (6h20 em Angola), não conseguindo ser controlado pelas forças marroquinas, nem pelos agentes da Guardia Civil deslocados na área. Alguns guardas ficaram feridos, sendo que o mesmo porta-voz indicou à France Press que houve 12 guardas civis feridos, enquanto a EFE aponta para seis agentes levemente feridos e transportados para o Hospital Universitário de Ceuta.

Esta é a primeira vez em um ano que os imigrantes conseguem atravessar - em grupos - a cerca alta coberta com arame farpado que separa a cidade do território de Marrocos, segundo as autoridades locais.