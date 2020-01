Mundo

“Impeachment” segue com mais acusações

O “impeachment” do Senado dos Estados Unidos contra o Presidente Donald Trump teve, ontem, o seu segundo dia de argumentos dos sete juízes, membros democratas da Câmara dos Representantes.

Fotografia: DR

Como fizeram na véspera do início desta fase do processo, os congressistas, liderados por Adam Schiff, chefe do Comité de Inteligência do último corpo legislativo acima mencionado, apresentaram evidências recolhidas no inquérito sobre as relações do representante republicano com a Ucrânia.

No dia anterior, os juízes reproduziram dezenas de videoclipes para expor as razões pelas quais o governante republicano deveria ser destituído, que incluía depoimentos de testemunhas e comentários do próprio Donald Trump.

Por outro lado, na quarta-feira houve mais sinais de que os senadores republicanos, que estavam dispostos a absolver Trump antes do início do julgamento, permanecem não intencionais para permitir intimações para testemunhas e documentos adicionais, apesar dos apelos contínuos dos democratas sobre a questão.

/>“O nosso lado não mudou de ideia sobre isso”, disse o senador Roy Blunt.

O seu colega de partido John Cornyn argumentou que os senadores “estão a lutar para ver porque se deve ouvir os mesmos argumentos uma e outra vez”, ao qualificar de repetitivas as intervenções dos democratas.

Enquanto isso, o líder da minoria democrata na Câmara Alta, Charles Schumer, elogiou as apresentações dos juízes, salientando que “vimos que a pressão pública para um julgamento justo está a ter algum efeito”.

Donald Trump é acusado pela Câmara Baixa, dominada pelos democratas, de abuso de poder e obstrução do Congresso e é o terceiro Presidente na história americana a enfrentar um “impeachment”, que deve ocorrer se tiver o apoio de 67 dos 100 senadores, 53 dos quais republicanos.