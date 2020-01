Benvindo Inácio orienta treino táctico correccional

O treinador da Selecção Nacional sénior masculina de futsal, Benvindo Inácio, orienta hoje, às 17h00, um treino correccional dos aspectos técnicos e tácticos, no Pavilhão Anexo I da Cidadela, em Luanda, no âmbito da preparação para a disputa do Campeonato Africano das Nações (CAN), de 28 do corrente a 7 de Fevereiro, nas cidades de Casablanca e Laâyoune, Marrocos.