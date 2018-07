Mundo

Impossibilidade de votar em muitas regiões do país

As eleições no Mali decorreram ontem e ficaram marcadas pela impossibilidade da população poder exercer o seu direito de voto em muitas regiões do país, nomeadamente em Timbktu.

Eleições no Mali marcadas por elevado índice de abstenção

Se na capital a votação decorreu sem dificuldades, com o Presidente Ibrahim Boubacar Keita, a exercer o seu direito logo pela manhã acompanhado por uma numerosa delegação, já no centro e no norte do país a situação foi diferente, onde as urnas não abriram devido à situação de insegurança que se fazia sentir. Segundo observadores locais, a taxa de abstenção deverá ser elevada prevendo-se que apenas cerca de metade dos eleitores inscritos tenham ido ás urnas, a esmagadora maioria dos quais na capital do país, Bamako.

Ontem, enquanto decorria a votação, 18 pessoas foram massacradas em Soumeïna, na comuna de Ouro-Ali, a 10 quilómetros de Djenné, na região de Mopti, no centro do Mali, por caçadores tradicionais chamados Donzo, pertencentes ao grupo étnico Dogon.

Os Donzo, cuja proveniência não é especificada, teriam dado um ultimato de três meses aos aldeões para deixarem o território sob pena de represálias. Conflitos intercomunitários opõem há meses os pastores Fulas aos Dogons camponeses em várias localidades da região de Mopti, resultando em centenas de mortos em ambos os lados, chegando mesmo a colocar em causa a realização das eleições naquelas áreas. O resultado oficial das eleições deverá ser conhecido dentro dos próximos dias.