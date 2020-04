Mundo

Incêndio consome floresta perto da Central de Chernobyl

Um fogo florestal atingiu, ontem, a zona interdita da Central Nuclear de Chernobyl, Ucrânia, mas as informações sobre o aumento dos níveis de radiação eram contraditórias.

incêndio florestal já consumiu mais de cem hectares

Fotografia: DR

Até ao fecho da nossa edição o fogo tinha consumido mais de 100 hectares de floresta. Segundo a France Press, que cita o responsável da Inspecção Ecológica da Ucrânia, Yehor Firsov, os serviços de emergência tinham enviado para o local 130 bombeiros e dois aviões de combate a fogos.

“Os níveis de radiação aumentaram na zona do incêndio, facto que está a dificultar o combate às chamas”, disse, ontem, Yehor Firsov, citado pela AFP.

As informações sobre os níveis de radiação eram contraditórias, visto que outras fontes oficiosas indicavam que a situação estava dentro da normalidade.

O fogo situava-se na Zona de Exclusão de Chernobyl, de cerca de 30 quilómetros, estabelecida após o desastre de 1986.

Toda a zona foi evacuada há 33 anos, apesar de cerca de 200 pessoas ainda viverem no local, ignorando, desde os anos 1980, as ordens emitidas para abandonarem o local.

Em 2017 os serviços de emergência ucranianos enfrentaram um incêndio na zona perto do terceiro reactor da central, encerrado em Dezembro de 2000.

Nos últimos meses aumentou o número de turistas que visitou a zona do desastre e que em Agosto de 2019 atingiu os 75 mil visitantes, atraídos pelo “turismo radical” e pelo interesse provocado pela série de televisão “Chernobyl”.

Em 2016 ficou concluída a instalação do sarcófago de protecção do quarto reactor, a maior estrutura dinâmica jamais construída e que garante a segurança do local durante um período de cem anos.

A explosão na madrugada do dia 26 Abril de 1986 no quarto reactor da Central de Chernobyl, três anos antes do colapso da União Soviética, libertou material radioactivo que atingiu vários países da Europa ocidental.

A radiação continua a afectar milhares de habitantes da Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, além da contaminação dos terrenos numa aérea correspondendo a 200 mil quilómetros quadrados.