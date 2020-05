Mundo

Incêndio deflagra em arranha-céus de 50 andares no Dubai

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, durante a tarde de ontem (05), num edifício de 50 andares no emirado de Sharjah, Dubai, avançaram os meios de comunicação social locais.

Fotografia: DR

De acordo com o Khaleej Times, as pessoas que se encontravam no arranha-céus, localizado no bairro Al Nahda, foram retiradas, assim como os residentes de mais cinco edifícios próximos do prédio em chamas. As chamas já foram controladas e o fogo encontra-se extinto.

O chefe da Polícia de Dubai, Abdullah Khalifa Al Marri, já confirmou que na sequência do incêndio não foram registadas vítimas mortais. Ainda assim, pelo menos sete pessoas ficaram feridas.

No que diz respeito a danos materiais, um elevado número de carros terá ficado danificado devido a fragmentos que caíram do prédio para a rua.

No local ainda estão dezenas de elementos dos bombeiros e de ambulâncias.

O Abbco Tower, segundo aponta a CNN, é o maior edifício residencial do mundo. O emirado de Sharjah é um dos mais importantes, está entre os que registam um maior crescimento no país, funcionando como uma espécie de cidade dormitório do Dubai para muitos funcionários na capital económica dos Emirados Árabes Unidos.