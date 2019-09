Incêndio em escola na periferia da capital da Libéria mata pelo menos 27 pessoas

Liverpool inicia defesa do título com prejuízo

A abertura da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA foi marcada pelos triunfos expressivos do Salsburgo sobre o Genk, por 6-2, e Ajax diante do Lille de França, por 3-0, numa noite europeia em que o campeão, Liverpool começou a defesa do título com derrota, 0-2, na deslocação ao terreno do Napoles.