Incêndio em maternidade causa a morte a oito bebés numa região do nordeste

Sector da Saúde é reforçado com mais técnicos e serviços

O sector da Saúde no Cuanza -Norte foi reforçado segunda-feira com mais 64 especialistas, entre médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapeuta, apurados no concurso público de 2018, bem como com duas salas de fisioterapia no Hospital Materno-infantil de Ndalatando.