Mundo

Incêndio em navio militar provoca 59 feridos

Pelo menos, 59 pessoas ficaram ligeiramente feridas num incêndio a bordo de um navio na Base Naval de San Diego, na costa Oeste dos EUA, indicaram oficiais militares norte-americanos, num novo balanço.

Fotografia: DR



O incêndio no navio de guerra, que começou na manhã de domingo, obrigou ao tratamento hospitalar de 59 pessoas, incluindo 36 marinheiros e 23 civis, por exaustão, inalação de fumo e ferimentos ligeiros. Centenas de marinheiros continuavam a combater as chamas na segunda-feira, tentando mantê-las afastadas dos 3,7 milhões de litros de petróleo a bordo do “USS Bonhomme Richard”.



A Guarda Costeira norte-americana contratou uma tripulação de limpeza de petróleo para instalar um perímetro de contenção, caso o combustível seja derramado, e interrompeu a circulação de barcos a uma milha náutica do navio, além de voos sobre o navio. Um alto funcionário da Marinha americana disse à Associated Press que um sistema de supressão de incêndios estava inoperacional quando o fogo irrompeu no navio atracado em San Diego, na sequência de uma explosão. O incêndio foi um dos piores nos estaleiros da Marinha norte-americana nos últimos anos.

As chamas criaram uma nuvem de fumo de dimensões significativas, visível na cidade de San Diego.



Até ontem ainda não eram conhecidas as causas da explosão na embarcação de 255 metros, que estava a ser alvo de manutenção de rotina na base naval. Por essa razão estavam somente 160 pessoas a bordo, na altura do incêndio, muito menos do número habitual quando o “USS Bonhomme Richard” está em serviço activo.