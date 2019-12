Incêndio num mercado de Nova Deli faz 43 mortos

Árbitros de Lutas frequentam curso de actualização antes do nacional

Um curso para árbitros de lutas greco-romana, livre olímpica e feminina realiza-se na próxima quinta-feira no Pavilhão de Ténis de Mesa, no Complexo da Cidadela, em Luanda, com a participação de 19 juízes entre eles a senhora Ângela Boa Morte, no âmbito da disputa do Campeonato Nacional no próximo fim-de-semana no mesmo recinto.