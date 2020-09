Mundo

Incêndios destroem campo de refugiados

O maior campo de refugiados na Grécia, em Moria, na Ilha de Lesbos, ficou praticamente destruído depois de vários incêndios terem deflagrado na madrugada de ontem, após confrontos entre os cerca de 13 mil migrantes, segundo as autoridades.

Fotografia: DR

Segundo o presidente da Câmara da pequena localidade de Moria, Yiannis Mastroyiannis, o incêndio deflagrou depois de os 35 requerentes de asilo, que tiveram resultado positivo no teste da Covid-19 terem recusado ser transferidos para um centro de isolamento.

A partir desse momento, começaram os confrontos entre os refugiados, tendo alguns começado a atear fogo, tanto no interior do recinto como no olival que rodeia o campo, de acordo com a mesma fonte, citada pela agência de notícias espanhola Efe.



“Por causa dos ventos fortes, as chamas espalharam-se rapidamente e destruíram quase tudo, especialmente contentores e tendas”, indicou. Mastroyannis disse à cadeia de televisão Skai que os residentes fugiram do campo e encontram-se, na sua maioria nas proximidades de Moria.

Milhares de refugiados abanfonaram o acampamento e dirigiram-se à localidade vizinha de Mytilene, tendo a Polícia bloqueado o acesso à cidade, situada a cerca de oito quilómetros de distância, para evitar uma emergência sanitária, já que o campo de refugiados estava em quarentena, devido a um surto da Covid-19.



O responsável governamental do campo de refugiados, Manos Logothetis, disse que o campo tinha sido completamente evacuado e que o desafio agora é encontrar alojamento para as 13 mil pessoas que lá viviam.

De acordo com os meios de comunicação locais, a possibilidade de os deslocar para uma praia próxima está a ser considerada, até ser encontrada uma solução.