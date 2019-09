Mundo

Incêndios na Austrália obrigam à retirada de centenas de pessoas

Pelo menos 400 pessoas foram retiradas das suas habitações na Austrália devido aos múltiplos incêndios que estão a ser combatidos por milhares de operacionais no leste do país, informaram as autoridades locais.

A Polícia de Queensland está a investigar oito desses incêndios devido à suspeita de mão criminosa

Fotografia: DR

Até ao momento, só foram registados danos materiais, o que as autoridades do estado de Queensland descreveram como "um milagre". Neste estado australiano, um dos mais afectados pela seca intensa e prolongada no país, cerca de mil bombeiros combatem mais de 80 incêndios. Os serviços meteorológicos alertaram para um possível aumento da intensidade dos ventos nesta região, o que pode alimentar a intensidade das chamas. A área turística de Sunshine Coast é hoje o principal foco de preocupação, sobretudo na cidade costeira de Peregian, a cerca de 120 quilómetros ao norte de Brisbane, onde cerca de 400 pessoas permanecem em centros de evacuação.

A Polícia de Queensland está a investigar oito desses incêndios devido à suspeita de mão criminosa. Entretanto, no estado vizinho de Nova Gales do Sul, três incêndios, dos cerca de 50 incêndios activos, destruíram já mais de 115.000 hectares de terra. A temporada de incêndios na Austrália varia de acordo com a zona e as condições meteorológicas, mas a maioria dos fogos registam-se geralmente durante o verão australiano (entre os meses de Dezembro a Março).

Os piores incêndios no país nas últimas décadas ocorreram no início de Fevereiro de 2009, no estado de Vitória, no sudeste, do qual resultaram 173 mortos, 414 feridos e uma área queimada superior a 4.500 quilómetros quadrados.