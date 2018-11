Mundo

Incêndios “inflamam” relações no Governo

As autoridades da Califórnia declararam ontem que 98 por cento dos incêndios na região estão controlados ou extintos, mas politicamente o tema promete continuar a “inflamar” as relações entre o Governo federal e o estadual.

Os fogos deixaram centenas de desaparecidos

Fotografia: DR

Mais de duas semanas depois do início, os incêndios na Califórnia já causaram 84 mortos, destruíram cerca de 15 mil casas e deixaram quase 700 pessoas desaparecidas, tornando-se a situação mais destrutiva de sempre na região.

Politicamente, a Administração Trump aponta o dedo à má gestão das florestas, depois de ter ouvido o governador da Califórnia, o democrata Jerry Brown, dizer que são as alterações climáticas as principais responsáveis por uma situação que se deve repetir.

Na madrugada de ontem, as autoridades consideraram que 98 por cento dos incêndios nas duas áreas que continuam em chamas (Camp e Woolsey) estavam controlados ou extintos.

As preocupações viram-se agora para a possibilidade de derrocadas de terra, provocadas pelas chuvas fortes, que começaram a cair e que devem permanecer nos próximos dias.

As chuvas estão igualmente a dificultar as buscas pelas cerca de 700 pessoas que continuam desaparecidas, tornando mais morosas as acções das dezenas de equipas de emergência destacadas para as zonas queimadas.

Os fogos na Califórnia incendiaram as já difíceis relações entre a Administração Trump e o Governo estadual, provocando trocas de palavras duras entre o Presidente dos EUA e o governador Jerry Brown.