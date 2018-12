Mundo

Incidente em discoteca faz seis mortos na Itália

As autoridades italianas registaram seis mortos e mais de cem feridos, na se-quência de um incidente ocorrido ontem de madrugada à porta de uma discoteca, em Corinaldo, na província de Ancona.

Fotografia: DR

O incidente ocorreu por volta da 1h00 local, altura em que se ouviu um estrondo e terá sido lançado 'spray' pimenta, o que levou a que todos os clientes abandonassem a discoteca.

Segundo os bombeiros, foi já na rua que alguns jo-vens acabaram por morrer ou ficar gravemente feridos ao caírem e serem esmagados por outros que também tentavam sair da discoteca.

Alguns vídeos disponíveis na Internet mostram o incidente: Dezenas de jo-vens amontoados a atra-vessar calmamente um passadiço ao ar livre, que faz a ligação entre a discoteca e a rua, até ao momento que um dos corrimões cedeu e muitos cairam.

Segundo as autoridades locais, as mortes e feridos graves resultaram da queda ou esmagamento provocado por outras pessoas que lhes caíram em cima.

Na altura estariam cerca de mil pessoas na discoteca, na maioria jovens, para assistir ao concerto do 'rapper' italiano Sfera Ebbasta.

O Governo italiano mandou abrir um inquérito para esclarecer o que aconteceu, mas o ministro do Interior, Matteo Salvini, já avançou que “é quase certo que no interior da discoteca estivesse muito mais gente do que era previsto e permitido por lei”.

“O que devia ter sido um encontro alegre transformou-se numa tragédia inaceitável”, escreveu o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, nas redes sociais.

Também o Presidente da República, Sergio Mattarella, lamentou o sucedido, sublinhando que “é necessário garantir a segurança em lugares de reuniões através de controlos rigorosos”.

Os mortos são três raparigas e dois rapazes, entre os 14 e os 16 anos, e uma mãe que acompanhava a filha. Entre os feridos, há sete jovens em perigo de vida.