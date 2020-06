Índia anuncia 20 militares mortos em confronto com tropas chinesas

Irão prometeu enviar em breve para França caixas negras de avião abatido

O Irão prometeu enviar "em breve" para França as caixas negras do avião civil ucraniano que as forças iranianas abateram acidentalmente em Janeiro, mas o processo, segundo justificou Teerão, complicou-se devido à pandemia, afirmou hoje o primeiro-ministro do Canadá.