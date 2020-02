Índia e Turquia trocam acusações

FAF reúne amanhã em assembleia-geral

A Assembleia-Geral ordinária da Federação Angolana de Futebol (FAF) realiza-se amanhã, a partir das 10h00, no Centro de Conferências Royal Plaza, no município de Talatona, em Luanda, com seis temas na agenda de trabalhos, com realce para o da aprovação do relatório e contas do exercício do ano de 2018.