Índia exige à China que retire tropas na região de Ladakh

Turismo é sustentado por nacionais em cerca de 70 por cento

O turismo internacional em Angola tem sofrido uma retracção, quer em termos de solicitações, quer de receitas, segundo a revista do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi), na sua primeira edição, sobre o “Estudo da Cadeia de Valor do Sector do Turismo em Angola”.