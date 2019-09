Mundo

Índia falhou missão de chegar à Lua

A Índia fracassou na tentativa de se tornar no quarto país - depois dos Estados Unidos, Rússia e China - a pousar na lua. Na sexta-feira, os cientistas indianos perderam o contacto com a sonda lunar Chandrayaan-2.

Fotografia: DR

O rosto de desilusão do Presidente indiano, Narendra Modi, ao abandonar a sala de controlo, dizia tudo. Mas ainda não são oficialmente conhecidas as razões do fracasso.

"É possível que a sonda tenha pousado numa posição desfavorável e a antena tenha ficado inclinada, sem comunicação com a sonda em órbita, que envia os sinais para a Terra", explicou Cássio Barbosa, astrónomo, em declarações ao jornal brasileiro Globo.

"A outra possibilidade é que o motor de descida tenha registado alguma falha nos momentos finais. Nesse caso, o módulo colide com a superfície lunar e desintegra-se devido à alta velocidade", acrescentou o especialista.

Os cientistas da ISRO acompanhavam a missão na sede da agência espacial, quando o sinal foi perdido, a poucos minutos do horário previsto para a aterragem.

"A descida do módulo Vikram estava normal até uma altitude de 2.1 km. Mas perdemos a comunicação. Os dados estão a ser analisados", disse Kailasavadivoo Siva, responsável pela ISRO.

O Primeiro-Ministro indiano também acompanhou a expedição na sede da agência espacial. "A Índia está orgulhosa dos seus cientistas. Deram o seu melhor e orgulharam o país. Vamos continuar a trabalhar no nosso programa espacial", disse Modi.

O objectivo da missão era obter mais informações sobre a composição mineral da lua e eventual presença de água. O contacto com a base foi perdido a cerca de 20 minutos depois de iniciado o procedimento de aterragem suave.