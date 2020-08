Mundo

Índia investe 422 milhões de euros nas Maldivas para conter influência da China

A Índia anunciou hoje um investimento de 550 milhões de dólares (422 milhões de euros) para construir pontes nas Ilhas Maldivas, numa tentativa de conter a crescente influência da China no Oceano Índico.

Fotografia: DR

Durante o mandato do ex-Presidente das Maldivas Abdulla Yameen, o arquipélago do sul da Ásia contraiu empréstimos de mil milhões de dólares de Pequim e fez vários contractos com empresas chinesas para projectos de infra-estrutura. Essa relação de dependência financeira alimentou preocupações em Nova Deli e no Ocidente sobre a expansão da influência chinesa na região.

Desde a mudança de liderança nas Maldivas, no final de 2018, a Índia tem tentado reconquistar uma posição nesta nação com 1.192 ilhas. Este novo investimento eleva a mais de dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) o montante prometido pela Índia ao seu vizinho desde a eleição do Presidente Ibrahim Mohamed Solih, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia.

O dinheiro é parte do apoio financeiro para a construção de pontes e estradas para ligar a capital Malé a três ilhas vizinhas, segundo Abdulla Shahid, chefe da diplomacia das Maldivas. O prazo para conclusão das obras não foi especificado. "Quando concluído, este projecto será o maior projecto de infra-estrutura nas Maldivas", disse Abdulla Shahid num comunicado.

O seu homólogo indiano também prometeu 250 milhões de dólares (210 milhões de euros) para ajudar as Maldivas a enfrentar o surto do novo coronavírus e recuperar da crise económica. A Covid-19 matou 21 pessoas e infectou oficialmente 5.300 pessoas no arquipélago de 340.000 pessoas. A pandemia afectou fortemente o sector de turismo de luxo das Maldivas, a sua principal fonte de divisas.