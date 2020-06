Mundo

Índia ordena ao Paquistão que reduza pessoal diplomático em Nova Deli

A Índia ordenou ao Paquistão para reduzir para metade o pessoal da sua embaixada em Nova Deli e referiu que vai adoptar a mesma medida em Islamabad, após diversos incidentes com funcionários dos dois países que originaram novas tensões.

Fotografia: DR

"O Governo da Índia tomou a decisão de reduzir para metade a força laboral da embaixada do Paquistão em Nova Deli. Reciprocamente, reduzirá a sua própria presença em Islamabad na mesma proporção", afirmou o ministério dos Negócios Estrangeiros indiano em comunicado.

Nova Deli acusa os diplomatas paquistaneses de promoverem actos de espionagem e "negociar com organizações terroristas" no seu território.

A diplomacia da Índia referiu-se em particular à expulsão de dois membros da embaixada do Paquistão em finais de Maio passado, acusados de espionagem, e ao mais recente incidente diplomático entre as duas potências nucleares vizinhas.

Há uma semana, a Índia acusou o Paquistão de "sequestrar e torturar" dois membros da sua embaixada em Islamabad, e hoje reiterou que o país mantém "uma sustentada campanha de intimidação aos funcionários da embaixada da Índia".

A Índia considera que estas acções constituem uma violação da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e dos acordos bilaterais.

"Pelo contrário, trata-se de um elemento intrínseco na sua vasta política de apoio à violência transfronteiriça e ao terrorismo", assinalou ainda o ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Governo paquistanês ainda não respondeu oficialmente à medida.

Este novo agravamento das tensões diplomáticas ocorre após os graves incidentes entre os dois países em 2019, quando se registou em Fevereiro a mais grave escalada bélica dos últimos anos com bombardeamentos e derrube de caças.

Em Agosto de 2019, o Governo nacionalista de Nova Deli decidiu retirar de forma inesperada o estatuto especial da Caxemira indiana, a região disputada com o Paquistão, com Islamabad a responder através da expulsão do embaixador indiano e a suspensão do comércio bilateral.

As duas potências nucleares já se envolveram em três guerras e vários conflitos em menor escala em torno da disputada região da Caxemira, na sequência da divisão do subcontinente indiano pelos britânicos, e líderes locais, após a descolonização promovida por Londres em 1947.