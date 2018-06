Mundo

Índia é o país mais perigoso do mundo para as mulheres

A Índia é o país mais perigoso do mundo para as mulheres, concluiu um estudo divulgado pela Instituição Thomson Reuters e divulgado ontem pela CNN. Em causa está o elevado risco de violência sexual e de trabalho escravo no país.

O estudo é o resultado de um inquérito realizado a 550 especialistas sobre assuntos femininos e no qual se conclui que a Índia é o país onde as mulheres mais estão em risco de sofrer de violência sexual, tráfico humano para trabalhos domésticos, trabalhos forçados e, ainda, casamentos por obrigação e escravização sexual.

O estudo surge numa altura em que tem crescido o número de protestos contra os ataques sexuais.

Em 2012, recorde-se, o Governo procedeu a várias reformas para aumentar as penas para este tipo de crimes, tendo introduzido a pena de morte.