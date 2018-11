Mundo

Índia vota para as eleições regionais

Mais de 130 milhões de indianos estão convocados para votar nas eleições regionais em cinco estados do país, num processo que iniciou ontem e termina no dia 7 de Dezembro.

O estado de Chhattisgarh deu início à primeira fase da votação para definir 18 dos 90 assentos da Câmara dos Representantes regionais, enquanto os outros 72 assentos desta região serão disputados no dia 20 de Novembro.

Durante as próximas duas semanas, também serão eleitos os representantes dos estados de Mizoram, Madhya Pradesh, Rajastão e Telangana.

Em Chhattisgarh as autoridades montaram fortes medidas de segurança por se tratar de um estado muito assediado pela guerrilha maoísta, que procura impor uma revolução agrária que continua activa após meio século de operações, sobretudo no chamado “cordão vermelho”, uma faixa de território que compreende o centro e o leste da Índia.

O primeiro-ministro in-diano, Narendra Modi, visitou ontem a cidade de Jag-

dalpur, em Chhattisgarh, para presidir uma cerimónia pública na qual reafirmou aos seus partidários o compromisso do Governo com a região e fez críticas ao Partido do Congresso, a principal formação política opositora do país.

“Deem uma lição aos líderes do Congresso, que por um lado tentam proteger os maoístas urbanos, enquanto em Chhattisgarh falam sobre libertar o estado dos maoístas”, disse o primeiro-ministro à multidão.

Os resultados das duas fases em Chhattisgarh, assim como os dos outros quatro estados, serão conhecidos no dia 11 de Dezembro. Este processo eleitoral é o último antes das eleições gerais previstas para Abril de 2019, um barómetro que vai servir para medir a satisfação de parte do país com o partido governamental BJP e especialmente com a governação de Modi, que tenta a reeleição.