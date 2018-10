Mundo

Índice Mo Ibrahim reconhece melhorias

A governação global dos países africanos continua, em geral, numa trajectória ascendente, mas o progresso está a ser impulsionado por um grupo de 15 entre 54 na-ções, indica o relatório do Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018.

Fotografia: DR

O documento mostra que o índice alcançou a pontuação mais alta dos últimos dez anos desde 2008, somando 49,9 numa escala de 100, mais um ponto em relação aos 48,8 pontos de 2008.

Esta melhoria na governação ao longo da década foi verificada em 34 países representativos de 71,6 por cento da população africana, mas não foi acompanhada por 18 países que pioraram a pontuação registada há dez anos.

Os autores do estudo concluíram que o progresso tem sido irregular e que, após um período de estagnação entre 2010 e 2014, a pontuação média só voltou a subir graças ao desempenho de 15 países, que disparou nos últimos cinco anos.

O documento aponta o Quénia, Marrocos e Costa do Marfim como os que registaram maior promoção, beneficiando quase metade da população do continente.

Entre os países lusófonos, Cabo Verde continua a ser aquele com melhor classificação, tendo subido novamente ao terceiro lugar, sendo apenas superado pelas Ilhas Maurícias e Seicheles.

O segundo país lusófono melhor classificado é São Tomé e Príncipe, em 12º lugar, reflectindo um progresso ligeiro, seguido por Moçambique, que, apesar do 25º lugar, é considerado também estar em deterioração acelerada.

Em 42º lugar, a Guiné-Bissau mostra uma melhoria significativa, enquanto Angola ocupou a 45º posição.

O relatório conclui que os principais fatores da go-vernação pública são um equilíbrio entre as dimensões de governação e um “foco mais forte na responsabilidade, nos direitos dos cidadãos e no bem-estar social”.

Outra dedução feita é que a dimensão da economia não determina a governação, pois o Produto Interno Bruto (PIB) de Angola é substancialmente superior ao de Cabo Verde, mas este país está 42 posições acima do parceiro na CPLP.