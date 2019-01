Mundo

Indígenas das Américas clamam por direitos

Pelo menos um milhar de membros de comunidades autóctones das Américas manifestaram-se ontem em Washington para denunciar as injustiças de que são vítimas e pedir às autoridades norte-americanas para respeitarem os seus direitos.

Indígenas denunciam brutalidade da Polícia e do Exército

Fotografia: DR

Os organizadores da manifestação, uma coligação designada “Movimento dos povos indígenas”, denunciam nomeadamente “as restrições no acesso ao direito de voto, a separação das famílias por muros ou fronteiras, um holocausto ambiental, o tráfico de seres humanos e as brutalidades policiais e militares”.

“A nossa água é poluída e ninguém faz nada, mulheres desaparecem ou são mortas e os casos não são seguidos” pela Polícia, afirmou à agência France Press, Malia Simon, 20 anos, da tribo dos Navajos, cujo território se situa nas fronteiras de quatro Estados do sudoeste dos Estados Unidos. As comunidades autóctones também criticaram as restrições à sua liberdade de movimento, quando acontece estarem instaladas em países diferentes.

“As fronteiras foram criadas pelos colonos, nós não as reconhecemos”, explicou Joey Morales, membro dos Pijao da Colômbia.

Nos Estados Unidos, os ameríndios estão entre a população mais pobre do país e são particularmente prejudicados pela paralisação parcial da administração federal, que dura há quase um mês.

“Muitas pessoas não recebem as suas prestações ou subsídios e muitas organizações de caridade não recebem dinheiro para pagar aos seus funcionários”, afirmou Cante Heart, da tribo Winnebago do Nebraska.

Várias tribos estão também envolvidas num “braço-de-ferro” com as autoridades canadianas e norte-americanas sobre o traçado de oleodutos que atravessam as suas reservas.