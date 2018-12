Mundo

Indonésia alerta para o risco de novo tsunami

As autoridades indonésias pediram à população que reside na proximidade do vulcão Anak Krakatau para evitar a costa enquanto as erupções e as condições meteorológicas e do mar estão a ser monitorizadas para avaliar riscos de um novo tsunami.

A Agência de Meteorologia, Geofísica e Climatologia pediu às pessoas que se mantivessem a, pelo menos, 500 metros da costa do estreito de Sunda, onde no passado sábado ocorreu o tsunami, provocado pela erupção do mesmo vulcão e causou no mínimo 430 mortos e 159 desaparecidos.

A chefe da agência, Dwikorita Karnawati, alertou que existe possibilidade de continuarem a registar-se ondas altas e fortes chuvas, num momento em que a parede da cratera do vulcão arrisca ruir.

Em conferência de im-prensa na terça-feira, a responsável disse que o clima e as contínuas erupções “podem causar deslizamentos de terra nos penhascos da cratera para o mar”.

“Tememos que isso possa provocar um tsunami”, acrescentou Karnawati.

A chuva intensa dificultou, na terça-feira, os trabalhos das equipas de resgate que percorrem o litoral do estreito de Sonda arrasado no sábado pelo tsunami.

A violenta erupção do vulcão Anak Krakatau, a cerca de 50 quilómetros mar dentro, desde a praia Carita, provocou na noite de sábado um deslizamento de terra que criou as ondas de dois e três metros de altura e que demoraram 25 minutos a chegar à costa. O tsunami surpreendeu muitos visitantes nas praias do enclave, promovido pelo Governo como destino turístico.

Milhares de desalojados

Dados divulgados ontem pelas autoridades indonésias dão conta de que, pelo menos, 22 mil pessoas ficaram desalojadas na sequência do tsunami e 1.495 ficaram feridas.

O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres Indonésia (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, avançou que a zona mais afectada foi Pandeglang, na costa oeste da ilha de Java, com um registo de 290 mortos, 1.143 feridos e 77 desaparecidos, num total de 17.477 pessoas afectadas pelo desastre.

Os cientistas acreditam que foi provocado pelo deslizamento submarino de Terra, causado pela erupção do vulcão Anak Krakatau.

A onda gigante atingiu a costa oeste de Java e do extremo sul da ilha de Samatra.

“As chuvas fortes fizeram os rios transbordar e provocaram inundações em vários pontos de Pandeglang. Esta situação está a dificultar a evacuação dos locais e a ajuda aos deslocados”, afirmou Sutopo na sua conta na rede social Twitter.

A BNPB assinalou que a Indonésia não conta com sistemas de alerta de tsunamis provocados por um vulcão e que as bóias colocadas para detectar uma repentina subida das ondas não funcionam desde 2012 por falta de manutenção e de fundos para reparação dos danos provocados por actos de vandalismo.

Em 2004, um tsunami arrasou a província Aceh, no norte da ilha de Samatra, no qual morreram 167.799 pessoas e que afectou mais de uma dezena de países no oceano Índico, elevando para 230.273 o número total de vítimas mortais. Localizada sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona de grande actividade sísmica e vulcânica, a Indonésia é sacudida anualmente por mais de sete mil sismos, a maioria moderados.