Mundo

Indonésia não espera encontrar sobreviventes

As 189 pessoas que se encontravam a bordo do Boeing 737 que ontem se despenhou no mar ao largo de Java, Indonésia, estão “provavelmente mortas”, disse o director operacional dos Serviços de Emergência indonésio.

Equipas de socorro encontraram restos humanos no local do acidente

Fotografia: DR

As equipas de socorro en-contraram “restos humanos” no local do acidente, acrescentando que é provável que os 189 ocupantes do avião que se encontravam a bordo estejam todos mortos.

O Boeing 737 fazia a ligação entre a capital indonésia e Sumatra quando se despenhou no mar, treze minutos após a descolagem e depois de ter desaparecido do radar do aeroporto de Jacarta.

O presidente da companhia de aviação indonésia Lion Air disse que o aparelho registou problemas técnicos no último voo, mas que foram solucionados. O diretor-geral do organismo de Transportes Aéreos indonésios afirmou que o avião, que fazia a ligação entre Jacarta e Pangkal Pinang (Sumatra), pediu para regressar ao aeroporto da capital pouco depois da descolagem.

A Comissão Europeia pediu ontem que não sejam retiradas conclusões precipitadas sobre a queda do avião da Lion Air, lembrando que a companhia aérea indonésia foi retirada da lista negra de Bruxelas em 2016 após uma avaliação independente.

Questionado sobre se a Lion Air iria ser reposta na lista negra de companhias áreas de Bruxelas, após um dos seus aviões ter caído no Mar de Java, com 189 pessoas a bordo, o porta-voz comunitário para o sector dos Transportes vincou que a decisão de retirar aquela companhia dessa lista, em Junho de 2016, foi tomada com base numa “análise independente”.