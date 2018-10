Mundo

Indonésia ordena inspecção a todos os Boeing 737 MAX

As autoridades da Indonésia ordenaram ontem uma inspecção a todos os Boeing 737 MAX, um dia após a queda de um avião da Lion Air com 189 pessoas a bordo, anunciou o ministro dos Transportes.

Fotografia: DR

O Boeing 737 MAX ao serviço da companhia indonésia de baixo custo Lion Air desapareceu dos radares na segun-da-feira, 12 minutos depois de ter descolado do aeroporto de Jacarta em direcção a Sumatra, tendo-se despenhado no mar, ao largo de Java. Ontem, o ministro dos Transportes, Budi Karya Sumadi, anunciou ter ordenado uma inspecção a “todos os Boeing 737 MAX”, sem, no entanto, os impedir de voar.

Dezenas de mergulhadores foram enviados para o local onde desapareceu o aparelho, cuja queda agrava a reputação de insegurança do sector aéreo indonésio. Os serviços de socorro já não têm esperança de encontrar sobreviventes. As equipas de socorro encheram até agora 10 sacos mortuários com pedaços de corpos, disse ao canal Metro TV o presidente da agência indonésia de busca e salvamento.

Os restos foram enviados para o hospital da Polícia de Jaarta para serem submetidos a testes de ADN.

As equipas recolheram também 14 sacos de destroços diversos, nomeadamente sapatos, dossiers e roupa.

A prioridade é encontrar a carcaça do avião. As duas caixas negras do aparelho não tinham sido encontradas até ontem pelos mergulhadores das equipas de resgate, nem apurada a causa do acidente.

O avião devia fazer a ligação entre Jacarta e Pangkal Pingang (Sumatra), um ponto de trânsito para turistas que tradicionalmente se deslocam depois para as praias de Belitung. O Boeing estava ao serviço da empresa de viagens de baixo custo desde o passado mês de agosto.