Industriais apoiam acordo rubricado por Theresa May

O presidente da Confederação da Indústria Britânica (CBI), John Allan, apoiou ontem o acordo de 'Brexit' alcançado pela primeira-ministra, Theresa May, afirmando que, embora imperfeito, evita o efeito destruidor de uma saída da União Europeia sem acordo.

Allan, que falava na abertura do congresso anual da CBI, em Londres, pediu aos dirigentes que “expliquem bem” aos britânicos o acor-do técnico assinado com Bruxelas.

“O acordo não é perfeito, já o sabemos. Mas estamos a tentar alcançar um acordo que respeite o resultado do referendo e minimize os danos à nossa economia”, disse Allan perante cerca de 1.500 empresários.

“Sei como foi difícil chegar a este ponto. Nos cinco meses, desde que sou presidente da CBI, reuni-me com embaixadores, deputados, eurodeputados, chefes de Governo. E sei que cada um deles teve de fazer concessões para chegar a um acordo”, afirmou.

/>O responsável admitiu que as empresas presentes no congresso “seriam as primeiras a dizer que [o acordo] não é perfeito”, mas sublinhou que ele “abre caminho a um acordo de comércio de longo prazo e desbloqueia a transição”, o que corresponde “ao mínimo de que as empresas precisam para se prepararem” para o 'Brexit'.

“E, mais importante, evita a destruição que seria uma saída sem acordo”, frisou.

Theresa May defendeu ontem no congresso da CBI, que representa 190.000 empresas, o projecto de acordo de saída da União Europeia, fortemente contestado pela oposição.