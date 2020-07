Mundo

Infecções em Cabo Verde atingem 1.463 casos

Cabo Verde confirmou, ontem, mais 12 pessoas infectadas com a Covid-19 no arquipélago, elevando o total acumulado, desde 19 de Março, a 1.463, segundo dados do Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele Ministério refere que foram processadas nas últimas 24 horas, no laboratório de virologia da Praia, um total de 141 amostras de três concelhos da ilha de Santiago, bem como da ilha do Maio.

No Concelho da Praia, 12 amostras deram resultado positivo para Covid-19 e com os dados de ontem, Cabo Verde eleva a 1.463 o total acumulado de infectados com a Covid-19, dos quais 17 acabaram por morrer, permanecendo activos 789 casos.

A ilha de Santiago é o principal foco da doença no país, com um acumulado de 1.116 casos confirmados e 11 óbitos, além de 571 recuperados.

Segue-se a ilha do Sal, que até 1 de Junho não tinha registado qualquer caso da doença, agora com um acumulado de 261 pessoas infectadas com a Covid-19 e quatro óbitos, mas também 20 recuperados.

Em África, há 11.360 mortos confirmados em mais de 476 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.