Informante de Bagdadi recebe recompensa dos Estados Unidos

O informante que entregou pistas sobre o paradeiro de Abu Bakr al-Bagdadi, líder do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), pode receber a totalidade ou parte da recompensa de 25 milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos, informou quarta-feira o jornal Washington Post.

O jornal afirmou que o informante ocupava uma boa posição nas fileiras do EI e foi quem forneceu dados sobre os movimentos na Síria do homem mais procurado do mundo. Forças militares dos Estados Unidos invadiram no sábado à noite o esconderijo, encurralando-o num túnel, onde accionou um colete carregado de explosivos.

O jornal indicou que o informante estava no local no momento do ataque e foi evacuado dois dias depois com a família. A fonte, que não foi identificada, provavelmente receberá parte ou a totalidade da recompensa de 25 milhões de dólares que os Estados Unidos prometeram por pistas sobre o paradeiro de Bagdadi.