Inicia recolha de candidaturas para legislativas de Dezembro

A Comissão Nacional Eleitoral Independente (CENI) abriu oficialmente ontem em Kinshasa os escritórios de recepção e de processamento das candidaturas para as eleições legislativas e presidenciais previstas para 23 de Dezembro de 2018, na República Democrática do Congo (RDC).

Apresentação de candidaturas na RDC vai até 8 de Agosto

Este processo de registo, que termina no próximo dia 8 de Agosto, surge algumas semanas depois da apresentação das candidaturas dos deputados provinciais.

Com esta segunda fase, a RDC começou a última recta para o terceiro ciclo eleitoral da Terceira República desde a sua Independência. Esse processo eleitoral ocorre num clima de total desconfiança entre os actores políticos.

A oposição rejeita categoricamente as máquinas de voto da CENI. No entanto, a comissão deixou claro que estas serão usadas nas eleições que acontecerão a 23 de Dezembro.

As forças da oposição acusam, também, a CENI, de querer favorecer a maioria do Presidente Joseph Kabila, cujo segundo e último mandato expirou em Dezembro de 2016.

A actual Constituição proí-be o Presidente, que está no poder há 17 anos, de concor-rer a um terceiro mandato, mesmo se os seus partidá-rios o encorajarem a fazer, em virtude da revisão constitucional de 2011 que lhe dá, segundo o partido, a possibilidade de concorrer a um novo mandato.

Em comunicado publicado na semana passada, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Conselho de Paz e de Segurança da União Africana (UA) insistiram em que a eleição presidencial devia levar a uma “transferência de poder pacífica e democrática”.