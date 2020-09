Mundo

Início do ano escolar aumenta risco de contaminação de crianças

Presidente da Comunidade de Madrid admitiu ontem que o início do ano escolar colocará as crianças mais expostas, um risco para o qual deve haver preparação.

Cuidados são redobrados para proteger as crianças

Fotografia: DR



A presidente de Madrid, a região espanhola mais impactada pela pandemia do novo coronavírus, disse ontem que é “provável” que “praticamente todas as crianças” fiquem infectadas, seja “numa reunião familiar, num parque ou por um colega”, ao longo dos próximos meses, com o início do ano escolar.



“Vai acontecer, provavelmente, porque eles podem apanhar o vírus numa reunião familiar, durante o fim de semana, ou num parque, à tarde, ou através de um colega. Não sabemos, porque o vírus pode estar em qualquer lado”, disse Isabel Díaz Ayuso, numa entrevista à esRadio citada pelo El Mundo.

Em caso de infecção, garantiu a dirigente regional, todos os alunos da mesma turma serão submetidos a um teste PCR e serão mandados para casa aqueles que obtiverem resultado positivo, para que possam assistir às aulas virtuais, mas com reforço de apoio para estes alunos.



“Os colégios vão ser convertidos em lugares muito seguros, porque em todos estão em curso medidas que nem sequer existem no âmbito familiar”, disse Ayuso, exemplificando com a medição diária da temperatura dos alunos e a recomendação de que os idosos não entrem nos centros escolares para recolher ou deixar os netos.

A administração regional contratou uma companhia privada para dar início aos testes serológicos a 100 mil funcionários escolares, para preparar o retorno às escolas.



Sublinhe-se que a Espanha contabilizou ontem mais 8.115 novos casos de Covid-19, dos quais 2.731 diagnosticados nas últimas 24 horas, o que eleva para 470.973 o número de infectados desde o início da pandemia. Madrid continua a ser a comunidade autónoma com maior número de novas infecções.