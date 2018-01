Mundo

Início das negociações para formar Governo

O partido conservador da chanceler alemã, Angela Merkel, e o partido social-democrata de Martin Schulz iniciam hoje, quatro meses depois das legislativas, negociações para formar um Governo de coligação até ao final de Março.

As negociações arrancam já neste período da manhã com um encontro entre Merkel, líder da União Democrata-Cristã (CDU), Horst Seehofer, da bávara União Social-Cristão (CSU) e Martin Schulz, do Partido Social-Democrata (SPD).

Os sociais-democratas aceitaram no domingo negociar um acordo detalhado para formar uma nova “grande coligação” com os conservadores de Merkel.

Esse acordo foi aprovado por uma pequena maioria no passado domingo num congresso extraordinário dos sociais-democratas e o futuro pacto de governação será submetido à aprovação dos cerca de 440.000 militantes do SPD. Merkel manifestou vontade de concluir as negociações em meados de Fevereiro, o que pode dar cerca de um mês para o processo de consulta dos sociais-democratas e para apresentar um Governo no final de Março, seis meses depois das eleições legislativas de 24 de Setembro.

Caso as conversas tenham um final positivo, Merkel poderá iniciar o quarto mandato à frente da maior potência económica europeia.