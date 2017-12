Mundo

Insegurança e violência ameaçam a actual geração

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou para o risco de toda uma geração crescer traumatizada na República Centro Africana, devido ao clima de insegurança e perseguição entre grupos étnicos e religiosos.

Agência da ONU pede ajuda logística e política para salvar o futuro de milhões de crianças

Fotografia: DR

A agência destaca a falta de instrução adequada, de cuidados de saúde e a constante exposição à pior violência como consequências da actual tensão provocada por grupos armados.

Para o Unicef, 2017 foi “um ano muito difícil para as crianças e mulheres centro africanas”. A agência da ONU declara que a situação não pode melhorar nos próximos meses, sem ajuda.

Um exemplo disso são as regiões Centro e Noroeste, que já antes eram instáveis, e tiveram um aumento dramático da violência. Todo o Sudoeste, que antes estava livre da crise, é agora a região mais atingida pelas acções de criminosos.

Este ano, esses grupos impediram o acesso humanitário e a sua actuação provocou a morte de 14 trabalhadores do sector em todo o país.

De acordo com a Unicef, as organizações de auxílio foram obrigadas a suspender temporariamente as suas actividades em vários locais do país onde metade da população carece de apoio. Mais de 1,3 milhões de deslocados são crianças e um quinto das escolas centro africanas está encerrado por causa da insegurança. Em escolas abertas, não há professores suficientes para atender tantos alunos.

Aumentaram os relatos de abusos de direitos infantis em relação ao ano passado e o número de crianças recrutadas por grupos armados duplicou.

Os desafios actuais incluem a interrupção de campanhas de vacinação em várias regiões e a falta de cuidados básicos, em particular em regiões onde as ONG já não conseguem realizar as suas operações.

/>A agência anunciou que recebeu 46 por cento dos fundos que precisava para atender as necessidades humanitárias e pede todo o apoio possível para o país, por forma a evitar que o destino das crianças seja “terrível”. Uma das prioridades é a área da educação, onde pretende aumentar os espaços de ensino temporário. A ideia é que estes passem a acolher 85 mil alunos em 2018, acima dos actuais 50 mil. O Unicef estima que a insegurança já provocou mais de 1,3 milhões de crianças deslocadas, enquanto que um quinto das escolas do país está encerrado na região Sudoeste, tornando-se a mais atingida pelas acções de criminosos no país.



União Africana

A União Africana pôs em andamento recentemente um plano de ajuda humanitária e apoio político para a República Centro Africana que incluia a presença de capacetes azuis provenientes de países de África, mas parece que as coisas não correram bem.

Os efectivos foram incapazes de controlar as movimentações dos grupos rebeldes, alguns deles com pendor étnico e religioso, cujas acções resultaram em mortes de civis e no deslocamento de um grande número de mulheres e crianças.

As autoridades governamentais pediram à população para evitar as zonas de risco, onde os grupos rebeldes têm como lugar de preferência.

Nessas regiões, segundo a Unicef, as crianças são as vítimas de preferência dos rebeldes que matam e raptam, provocando uma situação de grande aflição, que impõe medidas urgentes.