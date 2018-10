Mundo

Inspectores autorizados a visitar local de testes

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, anunciou ontem que os inspectores internacionais serão autorizados a visitar o local dos testes nucleares, desmantelado por Pyongyang, após um encontro com Kim Jong-un.

O secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou-se com o líder norte-coreano no domingo, na capital norte-coreana, com o objectivo de relançar as negociações de desnuclearização e depois de um encontro histórico em Junho entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim Jong- un.

“O Presidente Kim disse que estava pronto para permitir que eles regressassem ao local de testes nucleares de Punggye-ri”, disse Pompeo.

A Coreia do Norte desmantelou este local subterrâneo em Maio, mas ainda não tinha permitido o acesso de observadores internacionais para verificarem se estava efectivamente inoperante.

O local incluía vários túneis escavados sob uma montanha de granito de 2.000 metros de altura no norte de Hamqyong, uma província do nordeste da fronteira com a China.

Esta é a quarta viagem do secretário de Estado norte-americano à Coreia do Norte enquanto parece tomar forma um acordo entre os dois países. Entretanto, a China afirmou esperar que a visita a Pequim do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo restabeleça a confiança mútua entre os dois países, apelando ao fim das “más práticas”, que levaram ao deteriorar das relações.

“Estamos dispostos a manter os contactos com a parte norte-americana, mas julgamos que as más práticas dos Estados Unidos em algumas questões não contribuíram para a cooperação”, afirmou em conferência de imprensa Lu Kang, porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.O porta-voz disse que Washington deve voltar ao “caminho certo” e “mostrar a disposição em trabalhar com a parte chinesa.