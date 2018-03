Mundo

Insultos às forças de segurança são como crimes de alta traição

Victor Carvalho

As autoridades egípcias estão a ser alvo, nos últimos meses, de algumas críticas por parte da imprensa internacional que as acusam de criar obstáculos que dificultam o trabalho dos correspondentes e enviados especiais estrangeiros que se encontram no país.

Governo de Abdel Fattah al-Sisi critica os órgãos de comunicação social que divulgam matérias com conteúdos falsos

Fotografia: DR

As cadeias de televisão Al Jazeera e a BBC, por exemplo, manifestaram repetidamente essas críticas junto das autoridades do Cairo, sem que até agora surgisse uma resposta concreta. Isto, no mesmo mês em que se realizam eleições gerais no país.

No início da semana, o Presidente Abdel al-Sisi veio a público dizer que o Egipto considera os “insultos” dirigidos às forças de segurança, são como crimes de “alta traição” e como tal, passíveis de serem punidos de acordo com a lei vigente no país.

“Se alguém, ou alguma instituição insultar o Exército ou a Polícia e se difamar o país, não se trata de uma questão de exercício da liberdade de expressão, mas de um crime de alta traição que será devidamente punido”, disse o Presidente do Egipto durante uma visita que efectuou à cidade de Alamein.

No início da semana passada, os Serviços de Informação do Estado exigiram que a cadeia britânica de televisão, BBC, apresentasse um formal pedido de desculpas pela divulgação de uma série de reportagens que supostamente continham “factos absolutamente fabricados e falsificados”.

Essas reportagens relatavam alegados casos de tortura e de desaparecimento de pessoas detidas pelas forças de segurança em 2013, na sequência do derrube do anterior Presidente egípcio, Mohammed Morsi.

Numa das reportagens foi exibida uma entrevista com uma mãe, que disse que a sua filha estava desaparecida depois de detida em Abril desse ano. Dois dias depois, a filha apareceu na televisão egípcia a desmentir a mãe, negou que foi detida ou maltratada pelas forças de segurança. Esta semana, a mesma mãe voltou a aparecer na televisão, desta vez num canal baseado na Turquia, a garantir que a sua filha foi obrigada, depois de ser torturada, a aparecer na televisão egípcia a desmentir o que disse. Horas depois da sua primeira entrevista, a mesma mãe, de acordo com o seu advogado, Ezzat Ghoneim, foi detida e levada para “parte incerta”.

A administração da BBC já reagiu para garantir a integridade e a veracidade de todas as suas reportagens, nomeadamente as realizadas no país, e manifestou-se disposta a discutir o assunto com as autoridades egípcias, nos próximos dias. Por sua vez, a cadeia de televisão Al Jazeera, com sede no Qatar, queixa-se de que os seus jornalistas são impedidos de realizar o seu trabalho normal, no que dizem ser um “boicote político”.

As divergências entre as autoridades egípcias e a Al Jazeera agravaram-se depois do derrube do Presidente Mohammed Morsi, em consonância com o arrefecimento que até hoje se mantém, nas relações políticas entre o Egipto e o Qatar.

As autoridades do Cairo acusaram, na altura, a Al Jazeera de apoiar Mohammed Morsi e os Irmãos Muçulmanos, passaram reportagens que alegadamente “desvirtuavam” a realidade do que se estava a passar no Egipto.

Na sequência da troca de críticas, alguns jornalistas egípcios que trabalham para a Al Jazeera, chegaram a estar detidos na cidade do Cairo.

Campanha para as presidenciais em marcha

A campanha eleitoral para as eleições presidenciais no Egipto começou a semana passada, com apenas um candidato a contestar o actual Chefe de Estado, Abdel Fattah al-Sisi, que concorre a um novo mandato de quatro anos.

Al-Sisi, na qualidade de então chefe do Estado Maior das Forças Armadas, liderou o golpe de estado que derrubou Mohammed Morsi em 2013, legitimou-se no ano seguinte Presidente da República depois de passar à reserva, venceu as eleições que então se realizaram.

O líder do partido Al-Gad, Musa Mustafa Musa, foi o único que competiu com o actual Presidente egípcio, foi objecto de críticas por apresentar-se na corrida depois de ter anteriormente desistido e anunciado que apoiava a reeleição de Abdel al-Sisi. Musa Mustafa Musa é pouco conhecido e o partido que lidera está a fazer campanha com recursos limitados e sem se deslocar a muitas das províncias do Egipto. Há várias semanas que o rosto do antigo general e chefe do Estado Maior das Forças Armadas, Abdel Fattah al-Sisi, está espalhado em cartazes nas principais avenidas e pontes do Cairo, a capital egípcia, apesar do início oficial da campanha eleitoral para as eleições que vão decorrer entre os dias 26 e 28 de Março apenas ter começado no dia 26 de Fevereiro.

Se a reeleição do actual Presidente está praticamente garantida, a questão em dúvida será a taxa de participação, dado que a oposição apelou ao boicote. Destacadas figuras políticas entre as quais o único candidato que enfrentou al-Sisi há quatro anos, o socialista Hamdín Sabahi, apelaram ao boicote às eleições, consideram que estas não oferecem garantias nem candidatos suficientes.

Há dez dias, várias organizações da sociedade civil egípcia qualificaram o escrutínio como “uma farsa”, depois da detenção do islamita moderado Abdelmenem Abul Futuh, após criticar o Governo actual numa entrevista televisiva. A ONU apelou às autoridades egípcias para que garantam um processo eleitoral “credível, inclusivo e participativo”.

As eleições no Egipto realizam-se entre os dias 26 e 28 de Março.