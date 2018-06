Mundo

Interceptado barco com mais de 700 quilos de cocaína

As autoridades argelinas anunciaram a apreensão de um barco que transportava um contentor com mais de 700 quilos de cocaína, tendo na altura sido detidas 20 pessoas.

A embarcação, proveniente do Brasil, transportava carne e fez uma escala em Valência (Espanha) antes de ser interceptada pelas autoridades argelinas.

A embarcação, que navegava com bandeira da Libéria e estava registada com o nome “Vega Mercury”, começou a levantar suspeitas depois de o seu capitão ter recusado, por três vezes, atracar no Porto de Oran, ao largo do qual se encontrava. Na sequência dessas suspeitas, a Polícia Marítima forçou o navio a entrar no porto, altura em que foi detectada a droga no interior de embalagens com carne, tendo sido de imediato detidosos 20 tripulantes que se encontravam a bordo.