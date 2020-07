Mundo

Internados dois ministros sul-africanos infectados

O Governo da África do Sul anunciou ontem que os ministros do Trabalho e Emprego, Thembelani Thulas Nxesidois, e o da Energia, Gwede Mantashe, foram internados esta semana na sequência da infecção com a Covid-19.

Fotografia: DR

“O ministro do Trabalho e Emprego, Thembelani Thulas Nxesi, foi internado no hospital segunda-feira à noite por causa da Covid-19”, lê-se num comunicado do Governo sul-africano, no qual se acrescenta que o governante “tinha dado positivo há cerca de uma semana”.

Na nota, explica-se que o ministro do Trabalho e Emprego, o segundo a ser infectado depois do seu colega com a pasta da Energia, “foi internado por indicação médica para ter acesso a acompanhamento adequado”.

Também na segunda-feira, o ministro Gwede Mantashe, de 65 anos, foi hospitalizado “para ser mais bem acompanhado, seguindo o conselho do médico de família”. A esposa, também infectada, ficará em quarentena em casa, aponta a agência de notícias francesa, AFP.

A África do Sul tem mais de 370 mil casos, que resultaram em quase 5.200 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde. É o quinto mais afectado a nível mundial pela pandemia, a seguir aos Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que antecipa o pico para as próximas semanas.

O primeiro caso da Covid-19 em África surgiu no Egipto em 14 de Fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.