Interpol detém suspeito de crime procurado desde 2015

Um dos fugitivos mais procurados do Reino Unido foi detido sábado na Roménia, revelou fonte da Polícia. Segundo o jornal britânico “Mirror”, Shane O'Brien, de 31 anos, é suspeito do homicídio de Josh Hanson, de 21 anos, esfaqueado num bar em Londres, em 2015.

Shane, apesar de ter estado em fuga desde essa altura e de as autoridades acreditarem que terá mudado de aparência desde que o crime ocorreu, tem a característica distintiva de ter uma tatuagem grande de uma coruja a segurar um crânio nas costas. No momento do crime, o suspeito terá abordado a vítima, que se encontrava acompanhada pela namorada no bar, retirou um objecto do bolso do casaco e espetou-o no pescoço de Josh. O óbito foi declarado no local.

A Interpol pôs Shane na lista dos mais procurados com uma recompensa de 50 mil libras (cerca de 44 mil euros) para quem soubesse do seu paradeiro ou providenciasse informações que levassem à sua detenção e acusação.