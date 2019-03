Mundo

Inundações causam 21 mortos e mais de 100 feridos

Pelo menos 21 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em inundações no Irão, segundo um novo balanço provisório dos serviços de socorro e do Ministério da Saúde divulgado ontem.

Só na cidade de Shiraz (sul) morreram 19 pessoas e 98 ficaram feridas, enquanto na província de Kermanshah (oeste) morreu uma pessoa e na de Lorestan (oeste) foi contabilizado outro morto.

O Ministério da Saúde iraniano indicou que pelo menos 110 pessoas ficaram feridas. O guia supremo, “ayatollah” Ali Khamenei, apresentou condolências às famílias das vítimas e apelou aos responsáveis do Governo e do Estado para tudo fazerem para acelerar a ajuda e as compensações financeiras.

As inundações ocorrem quando a República Islâmica do Irão celebra o ano novo persa, o Noruz, o que terá atrasado os trabalhos de socorro devido ao facto de muitos funcionários estarem de férias.