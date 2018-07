Mundo

Inundações adiam cimeira entre União Europeia e Japão

A Comissão Europeia anunciou ontem o adiamento para o próximo dia 17 da Cimeira UE e Japão, inicialmente agendada para amanhã em Bruxelas, devido às inundações que causaram mais de 100 mortos no país asiático.

“O presidente Juncker falou com o primeiro-ministro do Japão e expressou condolências pela perda de vidas resultante das terríveis cheias que afectaram o Japão”, informou o porta-voz do executivo comunitário, na conferência de imprensa diária da instituição.

Margaritis Schinas disse que Jean-Claude Juncker disse a Shinzo Abe que a União Europeia (UE) está preparada para prestar qualquer apoio às autoridades japonesas, manifestando ainda a solidariedade para com o povo japonês.