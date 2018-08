Mundo

Inundações desalojam mais de 140 mil pessoas

Pelo menos, 12 pessoas morreram e mais de 140 mil ficaram desalojadas devido às inundações no sudeste da Birmânia (Myanmar), onde aumentou o receio de ver os diques rebentarem pela pressão de novas chuvas.

Equipas ajudam populações a abandonar aldeias inundadas

Fotografia: DR

“Mais de 140 mil pessoas estão desalojadas”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Assuntos Sociais Phyu Lei Lei, que citou números referentes à noite de terça-feira.

Muitos deslocados não estão em condições de ir para abrigos ou para as suas habitações inundadas, esperando que os níveis da água comecem a baixar.

Uma grande superfície de terras agrícolas que abrange quatro províncias está co-berta por água lamacenta trazida pelas enchentes, que, até ontem, causaram, pelo menos, 12 mortos.

As equipas de resgate tentam reunir as aldeias isoladas para levar comida às pessoas que se recusam a partir ou que são incapazes de deixar as suas casas. Acima da cidade de Madauk, na região de Bago, as águas estão a poucos centímetros do topo dos diques, que até agora resistiram, mas os habitantes locais temem que novas chuvas da monção provoquem um desastre.

“Se este dique não resistir à próxima enchente, muitas outras aldeias vão ficar em perigo”, alertou o chefe de uma equipa de socorro, Hlaing Min Oo, numa entrevista à AFP, enquanto carregava um barco com comida para levar às vítimas das inundações.

“Por enquanto, é pouco provável que o nível das águas baixe”, lamentou.

Ordens de evacuação estão em vigor nas províncias de Bago, Karen, Mon e Taninthari, onde 36 barragens e reservatórios transbordam, segun-do os órgãos de comunicação social estatais.

Uma monção particularmente intensa atingiu a região, provocando chuvas torrenciais que levaram ao colapso de uma represa, na semana passada, no Laos, um desastre que fez dezenas de mortos e centenas de desaparecidos.